Удар по ракетному підрозділу РФ: у Брянській області знищено пускову установку «Іскандер»

Збройні Сили України у взаємодії з СБУ вдарили по російському ракетному підрозділу біля міста Клінци в Брянській області. В результаті атаки знищено одну пускову установку «Іскандер», ще дві — ймовірно пошкоджено.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Підрозділ 26 ракетної бригади російських військ, з району міста Клінци Брянської області рф, намагався завдати удару по одному з українських населених пунктів. Ймовірно, по Києву.

Завдяки дорозвідці та у результаті злагодженої роботи підрозділів Збройних Сил та Служби безпеки України цілі було уражено. Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві – з великою ймовірністю зазнали пошкоджень.

Результати ураження уточнюються.

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