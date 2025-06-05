На Куп’янському напрямку окупанти намагаються просунутися в районах Западного та Петропавлівки

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 5 червня. Триває 1198 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Від початку доби на фронті відбулося 99 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку ворог намагається просунутися в районі Вовчанська, наразі триває бій.

Сили оборони зупинили дві спроби противника просунутись вперед на Куп’янському напрямку, в районах населених пунктів Западне та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку ворог 12 разів атакував у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Торське та в бік Григорівки. Наразі тривають бої в трьох локаціях.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости