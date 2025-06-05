Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:59
Просмотров: 64

За ґратами опинився харків’янин, який чекав приходу росії

За ґратами опинився харків’янин, який чекав приходу росії

49-річний мешканець Харкова відкрито підтримував вторгнення Росії та виправдовував дії окупантів у соцмережах. Суд заарештував його за підозрою в глорифікації осіб, які воюють проти України.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, житель Харкова був активним учасником проросійських спільнот в Інтернеті. У публічних дописах він відкрито підтримував дії збройних формувань держави-агресора, транслював наративи ворожої пропаганди, виправдовував вторгнення на територію України та вів інформаційну кампанію проти української державності.

Зокрема, у своїх публікаціях він писав, як чекає приходу росії: «А как быть тем семьям, которые в Харькове ждут освобождения, чтобы быстрее оказаться с братской им рф, со своими единомышленниками?»

Також харківʼянин відкрито заявляв про можливість створення «санітарної зони» на підконтрольних Україні територіях, називаючи українську владу «київським режимом».

Правоохоронці викрили фаната «освободителей». 49-річному чоловіку повідомлено про підозру у виготовленні, поширенні матеріалів, у яких міститься глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію рф проти України з використанням засобів масової інформації (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді у тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 