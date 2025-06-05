За ґратами опинився харків’янин, який чекав приходу росії

49-річний мешканець Харкова відкрито підтримував вторгнення Росії та виправдовував дії окупантів у соцмережах. Суд заарештував його за підозрою в глорифікації осіб, які воюють проти України.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, житель Харкова був активним учасником проросійських спільнот в Інтернеті. У публічних дописах він відкрито підтримував дії збройних формувань держави-агресора, транслював наративи ворожої пропаганди, виправдовував вторгнення на територію України та вів інформаційну кампанію проти української державності.

Зокрема, у своїх публікаціях він писав, як чекає приходу росії: «А как быть тем семьям, которые в Харькове ждут освобождения, чтобы быстрее оказаться с братской им рф, со своими единомышленниками?»

Також харківʼянин відкрито заявляв про можливість створення «санітарної зони» на підконтрольних Україні територіях, називаючи українську владу «київським режимом».

Правоохоронці викрили фаната «освободителей». 49-річному чоловіку повідомлено про підозру у виготовленні, поширенні матеріалів, у яких міститься глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію рф проти України з використанням засобів масової інформації (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді у тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости