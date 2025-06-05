На Харківщині зникли четверо дітей: поліція публікує прикмети неповнолітніх

5 червня на спеціальну лінію 102 звернулась 46-річна жінка. Вона повідомила, що з будинку сімейного типу зникло двоє її вихованців.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Того ж дня про зникнення двох доньок повідомила й 50-річна місцева мешканка. 4 червня близько 20:00 діти пішли з дому та не повернулися.

Прикмети дітей, яких розшукує поліція

Валентина Жидик, 2012 року народження: зріст 164 см, світло-русяве волосся, зелені очі. Була одягнена в синю кофту, спортивні штани з помаранчевими смужками, зелені кеди.

Руслана Жидик, 2010 року народження: зріст 169 см, темно-русяве волосся, зелені очі. Була одягнена в червону кофту, сіру кепку, чорні лосини, білі балетки.

Олександр Харчевников, 2007 року народження: зріст 170 см, світло-русяве волосся, сірі очі. Був одягнений в червону футболку, сірі шорти, біле взуття, зелену жилетку.

Сергій Семенов, 2009 року народження: зріст 160 см, темне волосся, карі очі. Був одягнений в чорну футболку, чорні шорти, чорні кросівки.

Поліція просить всіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо місцеперебування дітей, звертатися за телефонами: 102, 0574522959, 0667084960, 0669122751, 0506483914, 095441288.

Агентство Телевидения Новости