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У Харкові перекриють ділянку на вулиці Роганській

У Харкові перекриють ділянку на вулиці Роганській

Рух транспорту на вулиці Роганській у Харкові буде обмежений з 9:00 до 17:00 6 червня. Перекриють ділянку від бульвару Івана Каркача до проїзду Електровозного.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

За інформацією Департаменту будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням робіт з ремонту дорожнього покриття проїжджої частини. 

Для об’їзду закритої ділянки буде організований двосторонній рух зустрічною смугою.

Агентство Телевидения Новости

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