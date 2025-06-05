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У Харкові перекриють ділянку на вулиці Роганській
Рух транспорту на вулиці Роганській у Харкові буде обмежений з 9:00 до 17:00 6 червня. Перекриють ділянку від бульвару Івана Каркача до проїзду Електровозного.
Про це повідомили в Харківській міській раді.
За інформацією Департаменту будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням робіт з ремонту дорожнього покриття проїжджої частини.
Для об’їзду закритої ділянки буде організований двосторонній рух зустрічною смугою.