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Поліція повідомила деталі підриву чоловіка на вибуховому пристрої на Харківщині

Поліція повідомила деталі підриву чоловіка на вибуховому пристрої на Харківщині

Сьогодні, 5 червня близько 8:00, поліцейські Ізюмського районного управління отримали повідомлення про підрив чоловіка на вибухівці.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Попередньо встановлено, що неподалік села Іскра Ізюмського району біля лісосмуги 38-річний постраждалий наступив на невідомий вибуховий пристрій. З травмами місцевого жителя доставили до лікарні.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

«На деокупованій території та у населених пунктах, де велись активні бойові дії, мінна небезпека є дуже високою», – нагадують в поліції.

Агентство Телевидения Новости

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