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Через російську атаку у Харкові було пошкоджено газові мережі в будинках
Унаслідок нічної атаки на Харків 5 червня було пошкоджено кілька ввідних газопроводів у житлових будинках. Один із них тимчасово залишився без газопостачання.
Про це повідомляє Харківська міська філія «Газмережі».
Газовики провели аварійно-відновлювальні роботи та замінили пошкоджені ділянки мереж. До одного з будинків тимчасово припинили газопостачання на час ремонту. Решту робіт вдалося виконати без припинення розподілу газу.
«Наразі усі мешканці зі стабільним газопостачанням», – йдеться в повідомленні.