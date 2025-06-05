Через російську атаку у Харкові було пошкоджено газові мережі в будинках

Унаслідок нічної атаки на Харків 5 червня було пошкоджено кілька ввідних газопроводів у житлових будинках. Один із них тимчасово залишився без газопостачання.

Про це повідомляє Харківська міська філія «Газмережі».

Газовики провели аварійно-відновлювальні роботи та замінили пошкоджені ділянки мереж. До одного з будинків тимчасово припинили газопостачання на час ремонту. Решту робіт вдалося виконати без припинення розподілу газу.

«Наразі усі мешканці зі стабільним газопостачанням», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости