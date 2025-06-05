Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:11
Просмотров: 29

Через російську атаку у Харкові було пошкоджено газові мережі в будинках

Через російську атаку у Харкові було пошкоджено газові мережі в будинках

Унаслідок нічної атаки на Харків 5 червня було пошкоджено кілька ввідних газопроводів у житлових будинках. Один із них тимчасово залишився без газопостачання.

Про це повідомляє Харківська міська філія «Газмережі».

Газовики провели аварійно-відновлювальні роботи та замінили пошкоджені ділянки мереж. До одного з будинків тимчасово припинили газопостачання на час ремонту. Решту робіт вдалося виконати без припинення розподілу газу.

«Наразі усі мешканці зі стабільним газопостачанням», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 