Через обстріли рашистів на Харківщині постраждали троє людей: поліція документує воєнні злочини рф
Минулої доби під ударами військових рф перебували Ізюмський та Куп’янський райони.
Проти мирного населення окупанти застосували авіабомби, артилерію та безпілотники, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.
У селі Іванчуківка Ізюмського району пошкоджено 13 будинків та два цивільних автомобілі. Постраждала 86-річна жінка.
Внаслідок ворожого обстрілу FPV-дроном по селу Новоосинове дістала поранення жінка.
З артилерії ворог завдав удар по місту Куп’янськ. Пошкоджено будинок. Постраждала жінка.
5 червня поліцейські здійснили 30 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 29 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 25 005 воєнних злочинів, скоєних на території області.