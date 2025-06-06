Через обстріли рашистів на Харківщині постраждали троє людей: поліція документує воєнні злочини рф

Минулої доби під ударами військових рф перебували Ізюмський та Куп’янський райони.

Проти мирного населення окупанти застосували авіабомби, артилерію та безпілотники, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

У селі Іванчуківка Ізюмського району пошкоджено 13 будинків та два цивільних автомобілі. Постраждала 86-річна жінка.

Внаслідок ворожого обстрілу FPV-дроном по селу Новоосинове дістала поранення жінка.

З артилерії ворог завдав удар по місту Куп’янськ. Пошкоджено будинок. Постраждала жінка.

5 червня поліцейські здійснили 30 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 29 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 25 005 воєнних злочинів, скоєних на території області.

Агентство Телевидения Новости