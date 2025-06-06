Грабіжник з Харкова отримав понад вісім років за ґратами

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Немишлянської окружної прокуратури Харкова суд визнав винним 40-річного чоловіка у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).

Йому призначено покарання у виді 8 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що 40-річний чоловік, який раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, у серпні 2023 року звільнився з місць позбавлення волі, а вже у вересні того ж року знову порушив закон.

Встановлено, що у денний час, перебуваючи на вулиці Бригади Хартія (тодішня назва Маршала Рибалка) у Харкові, зловмисник побачив перехожу. На шиї у жінки був золотий ланцюжок. Грабіжник підбіг до потерпілої та, погрожуючи їй, щоб вона не кричала, зірвав прикрасу, після чого втік з місця злочину.

У жовтні 2023 року правоохоронці встановили причетність чоловіка до цього злочину та низки інших крадіжок документів і чужого майна. На суд він очікував, перебуваючи під вартою.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину.

Обвинувальний вирок ухвалено Немишлянським районним судом Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости