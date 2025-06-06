Цієї ночі ППО знешкодила над Україною 406 повітряних цілей

406 засобів повітряного нападу знешкоджено цієї ночі над Україною.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У ніч на 6 червня (із 20.00 5 червня) противник атакував 452 засобами повітряного нападу:

407 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ Криму;6 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської та Воронезької обл. – рф;36 крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС/Ту-160МС із повітряного простору Саратовської області, над Каспійським морем;2 крилатими ракетами Іскандер-К із району Джанкой ТОТ Криму;1 протирадіолокаційна ракета Х-31П із літака тактичної авіації над акваторією Чорного моря.

За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною знешкоджено 406 засобів повітряного нападу противника по всій території країни:

199 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 169 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, ще дві – не досягли цілей (локаційно втрачені);30 крилатих ракет Х-101;2 крилаті ракети Іскандер-К.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Агентство Телевидения Новости