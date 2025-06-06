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Цієї ночі ППО знешкодила над Україною 406 повітряних цілей

Цієї ночі ППО знешкодила над Україною 406 повітряних цілей

406 засобів повітряного нападу знешкоджено цієї ночі над Україною.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У ніч на 6 червня (із 20.00 5 червня) противник атакував 452 засобами повітряного нападу:

407 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ Криму;6 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської та Воронезької обл. – рф;36 крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС/Ту-160МС із повітряного простору Саратовської області, над Каспійським морем;2 крилатими ракетами Іскандер-К із району Джанкой ТОТ Криму;1 протирадіолокаційна ракета Х-31П із літака тактичної авіації над акваторією Чорного моря.

За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною знешкоджено 406 засобів повітряного нападу противника по всій території країни:

199 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 169 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, ще дві – не досягли цілей (локаційно втрачені);30 крилатих ракет Х-101;2 крилаті ракети Іскандер-К.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Агентство Телевидения Новости

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