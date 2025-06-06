На Харківщині розшукали зниклих неповнолітніх сестер, хлопців ще розшукують

Дівчат 12 та 15 років знайшли в селищі Близнюки.

Жодних подій кримінального характеру з ними не сталося, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

5 червня 50-річна жінка повідомила про зникнення її доньок. Встановлено, що сестри пішли гуляти разом з Олександром Харчевниковим, 2010 року народження та Сергієм Семеновим, 2007 року народження. Про зникнення останніх 5 червня повідомляла 46-річна місцева мешканка.

Спочатку вони разом гуляли в селищі Близнюки. Вранці 5 червня дівчата та хлопці розійшлись.

На даний час продовжуються пошуки хлопців, зазначають у поліції.

Прикмети Олександра Харчевникова, 2007 року народження: зріст 170 см, світло-русяве волосся, сірі очі. Був одягнений в червону футболку, сірі шорти, біле взуття, зелену жилетку.

Прикмети Сергія Семенова, 2009 року народження: зріст 160 см, темне волосся, карі очі. Був одягнений в чорну футболку, чорні шорти, чорні кросівки.

У поліції наголошують, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місцеперебування дітей, просимо звертатись за телефонами: «102», 0574522959, 0667084960, 0669122751, 0506483914, 095441288.

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