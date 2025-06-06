На Харківщині викрили трьох пропагандисток: працювали на окупантів

Співробітники Служби безпеки викрили ще трьох ворожих поплічниць, які на початку повномасштабного вторгнення пішли на співпрацю з рф у Харківській області.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За матеріалами справи, фігурантками виявились троє мешканок міста Ізюм, віком від 40 до 59 років. Вони працювали у місцевій окупаційній «філії роспошти».

Жінки організовували адресні розсилки пропагандистської преси країни-агресора на території Ізюма. Одним з таких видань була російська газета «Харьков Z».

У ній рашисти виправдовували агресію проти України, називали війну «внутрішнім громадянським конфліктом», популяризували окупаційні угруповання рф, які воюють проти Сил оборони тощо.

На шпальтах цих газет кремлівські пропагандисти глорифікували російських воєнних злочинців, вихваляли російське політичне керівництво та пропагували легітимність окупаційної влади на території України.

Ініційована Службою безпеки судова експертиза підтвердила протиправний характер інформації, яка містилася у випусках російських пропагандистських газет.

Після звільнення Ізюмського району від рашистів ворожі поплічниці намагалися «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя.

Втім, співробітники СБУ зібрали докази їхньої злочинної діяльності та встановили місце їх перебування.

Слідчі Служби безпеки повідомили усім трьом фігуранткам про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені з використанням засобів масової інформації).

Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости