На Харківщині розшукали двох неповнолітніх вихованців будинку сімейного типу

Поліцейські Харківщини розшукали та повернули додому хлопців, які напередодні зникли з будинку сімейного типу в селі Острівщина Лозівського району.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Про зникнення вихованців будинку сімейного типу повідомила 46-річна жінка.

До пошуків підлітків було залучено максимальну кількість особового складу районного відділу поліції та сектору поліцейської діяльності № 1. 15-річного та 17-річного хлопців знайшли в селищі Близнюки.

«Жодних подій кримінального характеру з ними не сталося. Поліцейські провели з неповнолітніми профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости