У Холодногірському районі Харкова сталася пожежа на деревообробному підприємстві

6 червня о 15:46 на території приватного деревообробного підприємства у Холодногірському районі Харкова сталося загоряння. Вогонь охопив площу у 250 кв. м.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

До місця події виїхали шість оперативних відділень рятувальників. На час прибуття горіли дві складські будівлі.

«На гасіння вогню підрозділи ДСНС подали п’ять водяних стволів та вже о 16:31 локалізували його розповсюдження. Остаточна ліквідація пожежі відбулась о 19:00», – розповіли в ДСНС.

На місці працювало 28 вогнеборців та шість пожежних автоцистерн.

Причина виникнення загоряння встановлюється. Постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости