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Через нічну атаку у Харкові пошкоджено 56 будівель: комунальники усувають наслідки

Через нічну атаку у Харкові пошкоджено 56 будівель: комунальники усувають наслідки

Внаслідок нічної атаки в Київському та Основ’янському районах Харкова руйнувань зазнали 56 будинків.

Про це повідомляє міськрада.

Станом на 9:00 у п’яти з них зафіксовано пошкодження конструктивних елементів. Загалом вибито 884 вікна та 187 балконних склінь. Також пошкоджено 13 дверей і 13 покрівель.

Фахівці комунальних підприємств закривають вибиті вікна та впорядковують прибудинкові території, розказали у міськраді.

Повідомляється, що на місцях обстрілів працюють фахівці КП «Житлокомсервіс». Вони обстежують будинки та консультують мешканців щодо отримання компенсацій за програмою «єВідновлення».

Агентство Телевидения Новости

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