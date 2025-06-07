Через нічну атаку у Харкові пошкоджено 56 будівель: комунальники усувають наслідки

Внаслідок нічної атаки в Київському та Основ’янському районах Харкова руйнувань зазнали 56 будинків.

Про це повідомляє міськрада.

Станом на 9:00 у п’яти з них зафіксовано пошкодження конструктивних елементів. Загалом вибито 884 вікна та 187 балконних склінь. Також пошкоджено 13 дверей і 13 покрівель.

Фахівці комунальних підприємств закривають вибиті вікна та впорядковують прибудинкові території, розказали у міськраді.

Повідомляється, що на місцях обстрілів працюють фахівці КП «Житлокомсервіс». Вони обстежують будинки та консультують мешканців щодо отримання компенсацій за програмою «єВідновлення».

Агентство Телевидения Новости