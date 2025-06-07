У Харкові за підпал автівки та крадіжку грошей з картки затримано жінку

Слідчі Харкова повідомили про підозру жінці, яка підпалила автівку харківʼянина та викрала гроші з картки знайомого.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

У березні до Харківського РУП № 3 надійшло повідомлення про підпал автівки Skoda. За висновком працівників ДСНС, пожежа почалася через навмисний підпал.

Оперативники встановили, що до вчинення злочину причетна 25-річна місцева мешканка. За результатами експертизи, потерпілому спричинена матеріальна шкода близько 153 тисяч гривень.

В ході досудового розслідування встановлена причетність зловмисниці до скоєння ще одного злочину. В травні фігурантка попросила знайомого позичити 50 гривень. Він запропонував їй переслати кошти на картку через онлайн-банкінг на власному телефоні. Передав сусідці по гуртожитку мобільний, щоб та ввела свої дані. Жінка, користуючись можливістю, перевела на свій рахунок 24 тисяч гривень. Потім гроші витратила на власні потреби.

Слідчі повідомили жінці про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

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