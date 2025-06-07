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На териториї підприємства після нічного авіаудару можуть бути заблоковані шість працівників

На териториї підприємства після нічного авіаудару можуть бути заблоковані шість працівників

Ймовірно, заблоковано 6 працівників на території підприємства в Київському районі.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

«За оперативною інформацією, на території підприємства в Київському районі, яке сьогодні зазнало ворожого удару, ймовірно, заблоковано шістьох працівників», – зазначають у прокуратурі.

За їх словами, зв’язок із ними відсутній.

Триває пошуково-рятувальна операція.

Агентство Телевидения Новости

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