На териториї підприємства після нічного авіаудару можуть бути заблоковані шість працівників

Ймовірно, заблоковано 6 працівників на території підприємства в Київському районі.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

«За оперативною інформацією, на території підприємства в Київському районі, яке сьогодні зазнало ворожого удару, ймовірно, заблоковано шістьох працівників», – зазначають у прокуратурі.

За їх словами, зв’язок із ними відсутній.

Триває пошуково-рятувальна операція.

Агентство Телевидения Новости