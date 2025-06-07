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У Харкові ліквідовано пожежу у житловій багатоповерхівці, тривають аварійно-рятувальні роботи

У Харкові ліквідовано пожежу у житловій багатоповерхівці, тривають аварійно-рятувальні роботи

У житловому будинку горіли квартири на верхніх поверхах та 2 автомобілі.

Площа пожежі понад 600 м кв., повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

За словами рятувальників, за даною адресою дві людини загинуло, 12 постраждало, з яких одна дитина. З-під завалів деблоковано 26-річну жінку.

Від ДСНС було залучено 110 рятувальників та 20 одиниць техніки.

Загалом внаслідок ворожої атаки на Харків загинуло троє людей, ще 21 людина постраждала.

Агентство Телевидения Новости

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