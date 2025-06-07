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На Харківщині троє людей постраждали від влучання дрона, їх госпіталізовано

На Харківщині троє людей постраждали від влучання дрона, їх госпіталізовано

На Чугуївщині внаслідок удару російського БпЛА постраждали троє людей.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 7 червня близько 13:00 у селищі Старий Салтів Чугуївського району ворожий БпЛА поцілив у землю між магазином та церквою. Пошкоджено авто.

Отримали поранення дві жінки віком 46 та 52 років і чоловік. Потерпілих госпіталізували до лікарні.

За попередніми даними, російська армія застосувала БпЛА «Ланцет».

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости

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