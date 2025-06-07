На Харківщині троє людей постраждали від влучання дрона, їх госпіталізовано

На Чугуївщині внаслідок удару російського БпЛА постраждали троє людей.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 7 червня близько 13:00 у селищі Старий Салтів Чугуївського району ворожий БпЛА поцілив у землю між магазином та церквою. Пошкоджено авто.

Отримали поранення дві жінки віком 46 та 52 років і чоловік. Потерпілих госпіталізували до лікарні.

За попередніми даними, російська армія застосувала БпЛА «Ланцет».

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости