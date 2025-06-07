Синєгубов розповів про стан поранених внаслідок авіаудару по Харкову
Внаслідок обстрілів госпіталізовано 10 людей, решті надали допомогу на місці.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
За його словами, трьох постраждалих доставили в лікарню у важкому стані. Одну жінку перевели до опікового відділення з термічними опіками 64% тіла. Стан решти поранених переважно легкий і середній.
«Зокрема, 1,5-місячний хлопчик зазнав гострої реакції на стрес. 14-річна дівчинка отримала поранення уламками, її стан середній», – зазначив Синєгубов.
Постраждалі отримують усю необхідну допомогу лікарів.
Синєгубов розповів, що під завалами ще можуть перебувати 6 людей – працівники пошкодженого підприємства, які не виходять на зв’язок.
«Усім жителям пошкоджених квартир на місці було запропоновано тимчасове помешкання. Фахівці проведуть експертизи щодо можливості подальшої експлуатації та відновлення будинку», – наголосив Синєгубов.