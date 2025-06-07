На Харківщині у неділю під час православного свята правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі

Поліція Харківщини готова до забезпечення публічного порядку під час проведення богослужінь до Дня Святої Трійці.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

8 червня у Харкові та області відбудуться заходи з нагоди відзначення православного свята. Богослужіння заплановані у 185 храмах.

Очікується, що участь у них візьмуть близько 18 тисяч вірян.

Правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі, залучаючи додаткові сили для забезпечення правопорядку в усіх громадах регіону.

Особливу увагу поліцейські приділятимуть охороні публічного порядку поблизу культових споруд та в місцях масового скупчення людей.

Правоохоронці закликають громадян «дотримуватися обмежень, зумовлених правовим режимом воєнного стану, а також не ігнорувати сигнали «Повітряна тривога» навіть під час богослужінь».

Агентство Телевидения Новости