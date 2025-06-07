Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:20
Просмотров: 105

Удар по дитячій залізниці у Харкові: одна загибла, 18 поранених

Удар по дитячій залізниці у Харкові: одна загибла, 18 поранених

Сьогодні, 7 червня близько 17:35, окупанти завдали удару із застосуванням чотирьох керованих авіабомб по Шевченківському та Київському районах Харкова. Один з боєприпасів влучив по території Малої Південної залізниці. Загинула жінка, 18 людей зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу загинула 30-річна жінка. Постраждали щонайменше 18 людей. До медзакладів з пораненнями різного ступеня тяжкості доставлено дев’ятеро цивільних, серед яких 14-річний хлопець. В тяжкому стані перебувають троє пацієнтів.

У результаті удару пошкоджено дві будівлі Дитячої залізниці та чотири вагони, два приватні будинки, господарчу споруду.

За даними ДСНС, одна з авіабомб влучила по території приватного будинку. Зруйнована господарча споруда. Сталася пожежа на площі 5 кв. м.

Ще один КАБ влучив у лісосмузі поблизу житлового будинку. Без пожежі.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 