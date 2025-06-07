Удар по дитячій залізниці у Харкові: одна загибла, 18 поранених

Сьогодні, 7 червня близько 17:35, окупанти завдали удару із застосуванням чотирьох керованих авіабомб по Шевченківському та Київському районах Харкова. Один з боєприпасів влучив по території Малої Південної залізниці. Загинула жінка, 18 людей зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу загинула 30-річна жінка. Постраждали щонайменше 18 людей. До медзакладів з пораненнями різного ступеня тяжкості доставлено дев’ятеро цивільних, серед яких 14-річний хлопець. В тяжкому стані перебувають троє пацієнтів.

У результаті удару пошкоджено дві будівлі Дитячої залізниці та чотири вагони, два приватні будинки, господарчу споруду.

За даними ДСНС, одна з авіабомб влучила по території приватного будинку. Зруйнована господарча споруда. Сталася пожежа на площі 5 кв. м.

Ще один КАБ влучив у лісосмузі поблизу житлового будинку. Без пожежі.

Агентство Телевидения Новости