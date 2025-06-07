У результаті удару по Харкову загинула очільниця дитячої залізниці

Унаслідок російського удару по Харкову 7 червня загинула очільниця дитячої залізниці, яка лише два тижні тому обійняла посаду. Ще четверо залізничників отримали поранення, їм надають медичну допомогу.

Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

За його словами, удар прийшовся поруч із виробничими приміщеннями та депо Малої Південної – харківської дитячої залізниці.

«З безпекових міркувань її не відкриваємо – скасували відкриття, тож учнів чи відвідувачів не було на місці й вони в безпеці», – написав Перцовський.

Агентство Телевидения Новости