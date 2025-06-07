Кількість жертв авіаудару по Харкову збільшилася: в лікарні помер поранений

Сьогодні, близько 17:35, росіяни вдарили по Харкову чотирма керованими авіабомбами по центральній частині міста. Загинула 30-річна жінка – керівниця Дитячої залізниці, 19 людей постраждали.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У лікарні помер 62-річний чоловік, якого госпіталізували у вкрай важкому стані.

Ще двоє поранених перебувають у реанімації у вкрай важкому стані.

Як раніше повідомляли в ОВА, внаслідок удару КАБами по Харкову ввечері 7 червня постраждали 19 людей, десятеро були шпиталізовані.

Агентство Телевидения Новости