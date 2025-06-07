07.06.2025 23:15
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Кількість жертв авіаудару по Харкову збільшилася: в лікарні помер поранений
Сьогодні, близько 17:35, росіяни вдарили по Харкову чотирма керованими авіабомбами по центральній частині міста. Загинула 30-річна жінка – керівниця Дитячої залізниці, 19 людей постраждали.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У лікарні помер 62-річний чоловік, якого госпіталізували у вкрай важкому стані.
Ще двоє поранених перебувають у реанімації у вкрай важкому стані.
Як раніше повідомляли в ОВА, внаслідок удару КАБами по Харкову ввечері 7 червня постраждали 19 людей, десятеро були шпиталізовані.