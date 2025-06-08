На Куп’янському напрямку загинув військовий із Харківщини

3 червня поблизу населеного пункту Степова Новоселівка на Харківщині загинув військовий Віктор Савін. Захисник служив старшим оператором протитанкового підрозділу.

Про це повідомили у Нововодолазькій селищній раді.

Віктор Савін, 1973 року народження, боронив Україну від окупантів з грудня 2022 року. Він воював на Куп’янському напрямку, де обстановка залишається складною.

«Ніс службу на передовій, на посаді старшого оператора відділення протитанкових ракетних комплексів взводу протитанкових ракетних комплексів механізованого батальйону Збройних Сил України», – йдеться в повідомленні.

Захисник проживав у селі Ватутіне з 2005 року разом із родиною. У нього залишилися дружина, донька та син.

Агентство Телевидения Новости