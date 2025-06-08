Росіяни посилили мотоштурми на Вовчанському напрямку: відео відбиття атак

На Вовчанському напрямку російські війська дедалі частіше намагаються прориватися на мотоциклах і багі. Такі штурми фіксують прикордонники бригади «Форпост».

Про це повідомили в ДПСУ.

«Ці спроби проривів відбуваються цілодобово. Окупанти прагнуть використати фактор швидкості та раптовості, аби дезорієнтувати українських захисників і завдати удару по укріпленнях», – йдеться в повідомленні.

Завдяки пильності операторів дронів ці спроби прориву зупиняють ще на підступах.

Агентство Телевидения Новости