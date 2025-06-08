Рятувальники Харківщини загасили чотири пожежі після обстрілів за добу

З 7 по 8 червня на Харківщині російські обстріли спричинили чотири пожежі у Київському районі Харкова, а також в Ізюмському та Чугуївському районах області.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Вдень російська авіація завдала ударів по Київському та Шевченківському районах міста Харкова. Одне влучання було біля будівлі дитячої залізниці. Другий удар КАБ був на території приватного будинку Київського району. Зруйнована господарча споруда, сталася пожежа на площі 5 кв. м. Третє влучання у лісосмугу поблизу житлового будинку. Без пожежі.

Внаслідок цієї ворожої атаки дві людини загинули та 18 постраждали.

Також внаслідок ворожих обстрілів горить лісова підстилка площею 1 га на території Борівського лісництва поблизу селища Борова Ізюмського району.

У селищі Старий Салтів Чугуївського району внаслідок удару БпЛА горіла трава площею 10 кв. м.

За добу рятувальники ліквідували 15 пожеж в природних екосистемах на загальній площі 4 га.

Агентство Телевидения Новости