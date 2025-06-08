На Харківському напрямку окупанти тричі штурмували позиції ЗСУ

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 8 червні. Розпочалася 1201 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Протягом доби, що минула, на фронті зафіксовано 193 бойові зіткнення.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 92 авіаудари, зокрема скинув 168 керованих бомб. Крім цього, здійснив 6035 обстрілів, з них 89 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3066 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів:

Осоївка, Миропільське Сумської області;Харків, Куп’янськ-Вузловий Харківської області;Новопавлівка, Маліївка Дніпропетровської області;Сухий Яр, Яблунівка, Новоекономічне, Покровськ, Шахове, Іванопілля, Шевченко, Комишуваха Донецької області;Ольгівське, Залізничне, Новоандріївка, Оріхів Запорізької області;Львове Херсонської області.

На Харківському напрямку агресор тричі штурмував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Западного.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та Білогорівка.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости