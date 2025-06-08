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У Харкові погіршується якість повітря: який показник перевищує норму

У Харкові погіршується якість повітря: який показник перевищує норму

Станом на неділю, 9 червня, у Харкові якість повітря оцінюється як погана. Індекс якості повітря (AQI) для наземного озону (O₃) за останню годину становить 77. Концентрацію шкідливого газу: 132 мкг/м³.

Про це повідомляє міжнародна метеорологічна компанія AccuWeather.

Така концентрація озону може негативно впливати на людей із захворюваннями дихальних шляхів, спричиняти подразнення горла, головний біль і біль у грудях.

Забруднення повітря досягне пікових значень упродовж дня, особливо з 14:00 до 22:00. У чутливих людей можуть виникати симптоми навіть після нетривалого перебування надворі, тому медики радять за можливості скоротити перебування на відкритому повітрі.

Агентство Телевидения Новости

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