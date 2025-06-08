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Пішла з дому через конфлікт: неповнолітню з Харківщини знайшли в Чернігівській області

Пішла з дому через конфлікт: неповнолітню з Харківщини знайшли в Чернігівській області

Поліцейські розшукали 14-річну мешканку Харківщини, яка зникла 4 червня. Дівчину знайшли у Чернігівській області у знайомих. Розшукувану доставили додому та передали батькам.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

4 червня до відділення поліції №1 Лозівського районного відділу поліції надійшло повідомлення від жительки міста Златопіль про зникнення її неповнолітньої доньки 2010 року народження. За словами жінки, дитина близько 11:00 пішла з дому та не повернулася.

«Орієнтування щодо розшуку дитини було надіслано до всіх територіальних підрозділів поліції. Правоохоронці встановили коло спілкування дівчини, опрацювали можливі маршрути її пересування та місця можливого перебування», – розповіли в поліції.

Правоохоронці знайшли зниклу в одному з сіл Чернігівської області. 7 червня співробітники ювенальної превенції доставили дівчину додому та передали батькам.

Під час бесіди з поліцейськими дитина зізналася, що через конфлікт із матір’ю вона вирішила поїхати до знайомих. 

З родиною правоохоронці провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости

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