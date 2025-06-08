Окупанти скинули п’ять авіабомб на Харківський район: є жертви, частина Слатиного без світла

Сьогодні зранку, 8 червня, російська авіація завдала масованих ударів по території Дергачівської громади Харківської області. О 4:10 окупанти скинули п’ять авіабомб – одну на Козачу Лопань і ще чотири на Слатине.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Усі влучання прийшлися по території приватної забудови.

У Козачій Лопані унаслідок прямого влучання КАБу в будинок загинув 70-річний місцевий мешканець, а його 47-річний син зазнав серйозних поранень та був госпіталізований.

За даними прокуратури, під завалами може перебувати ще один чоловік. Пошуково-рятувальна операція ускладнена близьким розташуванням населеного пункту до рф.

У Слатиному пошкоджень зазнали щонайменше десять будинків та лінія електропередач.

«Наразі половина селища залишається без світла. Енергетики, інші профільні служби, староста та представники міської ради працюють над ліквідацією наслідків», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости