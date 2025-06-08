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Два райони Харкова сьогодні залишилися без світла: адреси

Два райони Харкова сьогодні залишилися без світла: адреси

Сьогодні, 8 червня, частково знеструмлені споживачі Холодногірського і Шевченківського районів Харкова.

Про це повідомили в АТ «Харківобленерго».

У зв`язку з невідкладними роботами щодо усунення наслідків пошкоджень, пов’язаних зі збройною агресією рф, у неділю з 9:00 до 16:00 знеструмлена частина споживачів Холодногірського і Шевченківського районів Харкова, а саме:  

Альбовський пров., б. 1-10;Бориса Шрамка вул., б. 8-61;Вінницький пров., б. 3-18;Копиловський пров., б. 1-15;Кришталевий пров., б. 9-17;Ніжинська вул., б. 23-40;Сіриківська вул., б. 1-102;Фастівський пров., б. 1-12;Велика Панасівська вул., б. 108, 115;Клочківська вул., б. 101 В, 148 А, 191-201;Європейська вул., б. 4, 4 А, 6 А;Культури вул., б. 23;Сухумська вул., б. 24;Шекспіра вул., б. 11-15;Лопанська вул., б. 31, 35;С. Кузнеця вул., б. 64-66;Космічна вул., б. 11. 

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