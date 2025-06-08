Жорстоке вбивство українки та її шестирічної доньки в Бельгії: 16-річний син загиблої зізнався у злочині

У межах розслідування подвійного вбивства після пожежі у бельгійському селі Хасроде, внаслідок якої загинули 46-річна українка та її шестирічна донька, 16-річний син родини зізнався у скоєному.

Про це повідомляє бельгійське видання VRT.

За даними прокуратури, підліток зізнався, що завдав ножових поранень матері та сестрі, а потім підпалив будинок.

Близько 9:30 ранку рятувальники отримали повідомлення про пожежу у квартирі Хасроде у будівлі, яка належить місцевій церковній громаді, але її орендувала муніципальна влада для розміщення українських біженців.

Коли пожежу загасили, рятувальники виявили тіло 46-річної жінки. Шестирічну дівчинку ще намагалися реанімувати, але вона теж померла.

У обох загиблих були виявлені ножові поранення. Експерт встановив, що пожежу було спричинено навмисно. Прокуратура відкрила провадження за фактом подвійного вбивства.

Спочатку 16-річного сина родини взяли під опіку. Згодом він зізнався у скоєному. Мотив наразі невідомий – у неділю він постане перед суддею у справах неповнолітніх.

Агентство Телевидения Новости