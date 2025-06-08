Росіяни скинули ФАБ-1500 на Купʼянськ-Вузловий та вдарили дроном по кіоску в Старому Салтові

Сьогодні, 8 червня, у селищі Старий Салтів Чугуївського району Харківської області російський безпілотник, тип якого наразі встановлюється, поцілив у кіоск.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Медики надають необхідну допомогу двом жінкам віком 41 та 59 років, а також 76-річному чоловіку.

Напередодні близько 21:20 збройні сили рф завдали авіаційного удару по селищу Купʼянськ-Вузловий. Поранено 45-річного чоловіка. У населеному пункті пошкоджено щонайменше 50 житлових будинків. За попередніми даними, російська армія застосувала ФАБ-1500.

За процесуального керівництва Чугуївської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

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