На Куп’янському напрямку окупанти атакували чотири рази в районі Степової Новоселівки, один бій триває

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 8 червні. Триває 1201 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Сьогодні на фронті відбулося вже 75 боїв.

На Харківському напрямку противник завдав авіаційного удару по району населеного пункту Слатине.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборону українських захисників в районі Степової Новоселівки, один бій триває до цього часу.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала дев’ять разів поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина та в напрямку Чернещини, Торського. Три боєзіткнення досі тривають.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости