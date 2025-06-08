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Удар КАБами по Харкову: загинули двоє залізничників, ще п’ятеро в лікарні

Удар КАБами по Харкову: загинули двоє залізничників, ще п’ятеро в лікарні

Внаслідок російського удару по Харкову 7 червня загинули двоє працівників Дитячої залізниці.

Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

На місці загинула виконувачка обов’язків начальника Дитячої залізниці Ганна Деменкова. В лікарні від отриманих травм помер Володимир Ковтун – інструктор, який пішов на пенсію у 2022 році, але залишався частиною команди.

У важкому стані перебуває інструкторка — вона при свідомості, але залишається на ШВЛ.

«Вона боєць. Каже: «Зроблю все, щоб викарабкатись». Тримаємо кулаки», — написав Перцовський.

Також у лікарні з осколковими пораненнями ще четверо залізничників. Решта постраждалих перебувають на амбулаторному лікуванні.

Агентство Телевидения Новости

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