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Під Харковом електричка збила пішохода: 51-річний чоловік у реанімації
На Харківщині пасажирський електропотяг травмував 51-річного чоловіка. Потерпілий у тяжкому стані доставлений до реанімації, поліція встановлює обставини інциденту.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
8 червня близько 9:45 в селищі Покотилівка пасажирський приміський електропотяг, виїжджаючи із-за повороту, скоїв наїзд на чоловіка, який йшов близько до колій та не реагував на звукові сигнали.
Машиніст застосував екстрене гальмування, однак уникнути трагедії не вдалося.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.