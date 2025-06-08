Під Харковом електричка збила пішохода: 51-річний чоловік у реанімації

На Харківщині пасажирський електропотяг травмував 51-річного чоловіка. Потерпілий у тяжкому стані доставлений до реанімації, поліція встановлює обставини інциденту.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

8 червня близько 9:45 в селищі Покотилівка пасажирський приміський електропотяг, виїжджаючи із-за повороту, скоїв наїзд на чоловіка, який йшов близько до колій та не реагував на звукові сигнали.

Машиніст застосував екстрене гальмування, однак уникнути трагедії не вдалося.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Агентство Телевидения Новости