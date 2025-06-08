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DeepState: ворог присутній у Кіндрашівці на Харківщині, але відрізаний від основних сил

DeepState: ворог присутній у Кіндрашівці на Харківщині, але відрізаний від основних сил

Група окупантів перебуває в центральній частині села Кіндрашівка на Харківщині.

Про це повідомили аналітики DeepState.

За даними українських підрозділів на місці, росіяни, які раніше прорвалися в населений пункт, підняли прапор у центрі села, намагаючись створити враження повного контролю.

«Прорідженість лінії зіткнення, яка зростає, породжує додаткові заходи з верифікації змін по мапі, саме тому деякі ділянки стає важко або довго уточнювати», – йдеться в повідомленні.

У DeepState підкреслили, що користуються іншими методами, ніж OSINT-ресурси, які регулярно оновлюють карти без ретельної верифікації.

Агентство Телевидения Новости

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