На Харківщині горить понад 40 гектарів лісу після російського удару

Сьогодні, 8 червня, у Борівському лісництві на Харківщині внаслідок обстрілу російською артилерією зайнявся ліс поблизу зони бойових дій. Через мінування території вогонь швидко охопив площу близько 40 гектарів, до гасіння залучені лісівники та рятувальники.

Про це повідомляє філія «Слобожанський лісовий офіс».

Територія розташована за 12 км від зони зіткнення й постійно піддається обстрілам.

На ліквідацію пожежі виїхала техніка й засоби Ізюмського надлісництва. На місці працюють пожежні модулі, трактор та пожежні автомобілі компанії. На допомогу також спрямована пожежна техніка з інших надлісництв Харківщини – Гутянського, Зміївського, Жовтневого. Також залучені сили й засоби ДСНС.

«Через замінованість території вогонь стрімко поширився на значну площу у різних кварталах. Загальна площа складає близько 40 га», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости