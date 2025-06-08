У Харкові на Журавлівці потонув чоловік

8 червня близько 16:38 до поліції надійшло повідомлення про те, що на водоймі у Київському районі потонув чоловік. За словами охоронця, відпочивальник стрибнув з човна у воду та не виплив на поверхню.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Нещасний випадок стався у Журавлівському гідропарку.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група у повному складі, керівництво райуправління, рятувальні служби та медики. Було розпочато першочергові заходи з пошуку людини, яка зникла під водою.

На теперішній час пошукові роботи тривають. Вживаються всі необхідні заходи для встановлення особи чоловіка.

Агентство Телевидения Новости