Синоптики попереджають про грози, град і шквали: прогноз погоди в Україні на тиждень

Новий робочий тиждень розпочнеться з аномальної спеки, особливо на південному сході. Із середи температура знизиться до кліматичної норми, місцями пройдуть грозові дощі, можливі шквали, град і сильний вітер. У зв’язку зі спекою підвищується ризик лісових і степових пожеж.

Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич.

У понеділок, 9 червня, вночі у центральних, північних та південно-західних областях, вдень також на півдні, сході та північному сході України очікуються короткочасні дощі, місцями грози та шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря в західних та північних областях вночі коливатиметься в межах +13…+20 °C, вдень +18…+28 °C; у центральних, південних та східних регіонах вночі +16…+22 °C, вдень +32…+37 °C.

У вівторок, 10 червня, вночі у східних та південних областях, вдень місцями у Приазов’ї та на Донбасі пройдуть короткочасні грозові дощі. На решті території України – без істотних опадів. Вітер північний / північно-західний, 7 – 12 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря у північних та західних регіонах вночі знизиться до +7…+14 °C, вдень очікується в межах +19…+25 °C. В інших областях України вночі +15…+22 °C, вдень +24…+29 °C, на Донбасі та у Криму +28…+33 °C.

У середу, 11 червня, вночі по всій території України істотних опадів не передбачається. В денні години у західній частині, ввечері також місцями в центральних регіонах та Приазов’ї пройдуть помірні, подекуди значні дощі, місцями грози, можливий град. Вітер очікується змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+18 °C, у північних областях та Карпатах +7…+10 °C; вдень +20…+29 °C, у районі Полісся +16…+21 °C.

У четвер, 12 червня, в більшості областей України під впливом атмосферних фронтів та циклонічної діяльності пройдуть дощі, місцями значні. В окремих пунктах можливі град та шквали 15-20 м/с. Без істотних опадів буде лише в західних регіонах. Вітер на Лівобережжі очікується змінних напрямків, 3-8 м/с, на Правобережжі північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+18 °C, на крайньому заході +7…+10 °C; вдень +18…+24 °C, на крайньому півдні та у Приазов’ї +25…+30 °C.

У п’ятницю, 13 червня, на Лівобережжі України пройдуть дощі, подекуди значні. В інших регіонах без істотних опадів. Вітер переважатиме північний, північно-західний, 7-12 м/с, у східній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+16 °C, вдень +18…+24 °C.

У суботу, 14 червня, під впливом молодого антициклону по всій території України опадів не передбачається. Вітер північний / північно-східний, 7-12 м/с, на південному сході та у Криму місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +9…+16 °C, вдень +22…+27 °C.

У неділю, 15 червня, по всій Україні прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вітер очікується змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі коливатиметься в межах +9…+16 °C, вдень повітря прогріється до +23…+28 °C.

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