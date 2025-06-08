Окупанти скинули авіабомби на селище Золочів: пошкоджено будівлі поліції, прокуратури, ДСНС

Сьогодні, 8 червня о 15:50 збройні сили рф завдано авіаудару трьома КАБами по селищу Золочів Харківської області.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Внаслідок влучань частково пошкоджені адмінбудівлі: поліції, селищної ради, суду та прокуратури, пенсійного фонду, газового господарства, підрозділу ДСНС.

Також зафіксовано пошкодження чотирьох магазинів, станції СТО, трьох багатоквартирних двоповерхових будинки та два приватні будинки.

Зафіксовано пошкодження семи цивільних автівок, трактора та мікроавтобуса.

Інформація про постраждалих не надходила.

Агентство Телевидения Новости