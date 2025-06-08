У Харкові обстрілом знищено соціальне виробництво: батько Дані Дідика показав наслідки

У ніч на 7 червня російські ракети й дрони повністю знищили харківське підприємство «Ніка». Соціальне виробництво, де працювали переважно люди з інвалідністю, припинило свою діяльність.

Про це повідомив батько загиблого у 2015 році громадського активіста Дані Дідика у Facebook.

За словами Андрія Дідика, підприємство «Ніка» Товариства Інвалідів «Шанс» призупинило роботу, бо його знищили російські дрони та ракети вночі 7 червня під час масованої атаки на Харків. Повністю зруйнована виробнича будівля, обладнання, сировина.

«Наше соціальне підприємство, на якому переважна більшість працівників – люди з інвалідністю, до 7 червня займалося виробництвом різноманітних горіхів, насіння, сухофруктів. Працювали 27 років – йдеться в повідомленні.

На підприємстві зазначають, що самотужки відновити знищене вогнем виробництво з нуля не зможуть. Це було не формальне соціальне підприємство – більшість працівників з інвалідністю були залучені до повноцінного виробничого процесу.

«Працівники з вадами здоровʼя отримували тут не просто зарплатню, вони в прямому розумінні жили цим виробництвом. Наразі всі співробітники в розпачі. Життя поставлене на паузу. Ми намагаємося зрозуміти, що робити далі», – зазначив Андрій Дідик.

Агентство Телевидения Новости