Окупанти обстріляли чотири населені пункти на Харківщині: є поранені

Сьогодні, 8 червня близько 15:00, російська армія, попередньо, з РСЗВ «Град» обстріляла Купʼянськ. 75-річна жінка дістала поранення. Пошкоджено будинки.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Близько 16:00 збройні сили рф завдали авіаційних ударів по селищу Золочів Богодухівського району. Пошкоджено адміністративні будівлі, житловий фонд, кіоски. Без постраждалих.

Також 19-річний юнак зазнав поранень внаслідок російської атаки близько 16:50 на селище Старий Салтів Чугуївського району.

О 17:30 росіяни вдарили й по селу Подоли на Купʼянщині. Поранено 66-річного чоловіка – постраждалого госпіталізували. Житловий сектор зазнав пошкоджень.

За процесуального керівництва Купʼянської, Богодухівської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости