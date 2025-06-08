Другое
Перейти к списку новостей
08.06.2025 22:39
Просмотров: 50

Окупанти обстріляли чотири населені пункти на Харківщині: є поранені

Окупанти обстріляли чотири населені пункти на Харківщині: є поранені

Сьогодні, 8 червня близько 15:00, російська армія, попередньо, з РСЗВ «Град» обстріляла Купʼянськ. 75-річна жінка дістала поранення. Пошкоджено будинки.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Близько 16:00 збройні сили рф завдали авіаційних ударів по селищу Золочів Богодухівського району. Пошкоджено адміністративні будівлі, житловий фонд, кіоски. Без постраждалих.

Також 19-річний юнак зазнав поранень внаслідок російської атаки близько 16:50 на селище Старий Салтів Чугуївського району.

О 17:30 росіяни вдарили й по селу Подоли на Купʼянщині. Поранено 66-річного чоловіка – постраждалого госпіталізували. Житловий сектор зазнав пошкоджень.

За процесуального керівництва Купʼянської, Богодухівської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 