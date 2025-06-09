За поширення пропаганди в Telegram перед судом постане жителька Харкова

У Харкові судитимуть 46-річну жінку, яка в мережі виправдовувала збройну агресію Росії проти України. Вона публікувала проросійські коментарі в Telegram-каналах, зокрема писала про «визволення» міста.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

За даними слідства, жителька Харкова з антиукраїнськими поглядами чекала так званого «визволення» міста, про що писала у ворожих Telegram-каналах. Жінка залишала коментарі, в яких стверджувала, що саме Україна розпочала війну, а також вболівала за російських окупантів.

Протиправний характер висловлювань підозрюваної підтверджено висновками судової лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи.

Прокурорами Харківської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 46-річної жінки за фактами поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Фігурантку судитимуть в Індустріальному районному суді Харкова. Обвинуваченій загрожує від пʼяти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости