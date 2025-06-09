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Рф запустила по Україні майже 500 засобів повітряного нападу: безпілотники та ракети п’яти типів

Рф запустила по Україні майже 500 засобів повітряного нападу: безпілотники та ракети п’яти типів

У ніч на 9 червня, починаючи з 20:00 8 червня, рф атакувала Україні 499 засобами повітряного нападу, зокрема «шахедами» та ракетами різних типів.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Для атаки на Україну російські війська застосували:

479 ударних БпЛА Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ;

4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал» із Тамбовської області;10 крилатих ракет Х-101 із Саратовської області;3 крилаті ракети Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря;2 протирадіолокайційні ракети Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;1 крилату ракету Х-35 із ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 10:30 протиповітряною обороною знешкоджено 479 засобів повітряного нападу противника – 292 збито вогневими засобами, 187 – локаційно втрачені:

277 ворожих БпЛА Shahed та безпілотників інших типів збито вогневими засобами, 183 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ;10 крилатих ракет Х-101;4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал»;2 крилаті ракети Х-22 – не досягли цілей (локаційно втрачені);2 протирадіолокаційні ракети Х-31П;1 крилата ракета Х-35.

Зафіксовано влучання російських дронів у десяти локаціях, а також падіння збитих БпЛА та уламків у 17 локаціях.

Агентство Телевидения Новости

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