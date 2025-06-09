Трьох російських військових заочно судитимуть за викрадення ветерана АТО на Харківщині

За незаконне позбавлення волі колишнього учасника АТО під час окупації Ізюмського району заочно судитимуть трьох російських військовослужбовців. Житель Харківщини зник після затримання у 2022 році – його тіло повернули у 2023-му серед загиблих, переданих з території рф.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, під час окупації села Іванчуківка Ізюмського району троє російських військовослужбовців за вказівкою вищого керівництва влаштували «нальоти» на ветеранів АТО.

Так, 11 квітня 2022 року озброєні окупанти увірвались до будинку, де проживав 57-річний мирний мешканець, який був учасником АТО. Росіяни почали проводити обшук і наказали видати вогнепальну зброю та символіку України. Чоловік відповів, що у нього нічого немає. Під психологічним тиском російські загарбники змусили потерпілого відкопати з землі військову форму та віддати їм.

«Надалі окупанти посадили колишнього учасника АТО в автомобіль та повезли у невідомому напрямку. Як було встановлено згодом, чоловік перебував у полоні на території рф», – розповіли в прокуратурі.

У 2023 році рф повернула тіла загиблих оборонців України та цивільних громадян з території Харківської, Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей, серед яких було й тіло потерпілого.

Один з очевидців, теж колишній учасник АТО, розповів, що окупанти вишукували у селі проукраїнськи налаштоване населення. Розуміючи, що його життю загрожує небезпека, він сховався у лісі, де перебував до деокупації ЗСУ. Жив у землянках, а небайдужі громадяни допомагали з їжею.

«Встановлюються інші потерпілі та російські військові, які причетні до знущань над громадянами України. Крім того, триває ідентифікація безпосередніх кураторів, які віддавали накази на вчинення цього злочину», – зазначили в прокуратурі.

Прокурорами Харківської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно трьох окупантів за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України в редакції 2022 року).

Обвинувачені перебувають у розшуку. Їх судитимуть заочно у Шевченківському районному суді м. Харкова. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до 12 років.

Агентство Телевидения Новости