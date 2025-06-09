У Харкові нетвереза жінка на Infiniti врізалася в припарковане авто

Вночі 8 червня у Харкові на майдані Свободи водійка автомобіля Infiniti, рухаючись заднім ходом, здійснила наїзд на припарковане авто.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Під час спілкування з кермувальницею патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. На пропозицію пройти відповідний огляд на стан сп’яніння громадянка погодилась. Результат – 1,80 проміле, що в дев’ять разів перевищує допустиму норму.

Патрульні відсторонили жінку від керування та склали на неї адміністративні матеріали:

за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило ДТП);за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння).

Агентство Телевидения Новости