У Харкові за тиждень зафіксували 89 російських ударів: п’ятеро людей загинули, шестеро зникли безвісти

Протягом минулого тижня російські війська здійснили 89 ударів по Харкову, понад половину з них – у суботу 7 червня. Це була найбільш масштабна комбінована повітряна атака на місто від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Унаслідок обстрілів загинули п’ятеро мирних жителів – три жінки та двоє чоловіків. Троє з них перебували у своїх будинках, ще двоє – на робочому місці. Постраждали 66 людей, серед них семеро дітей. Частина потерпілих досі перебуває у важкому стані.

Шестеро людей вважаються зниклими безвісти – вони перебували на цивільному підприємстві, по якому був завданий удар. На місці працюють рятувальники, триває пошуково-рятувальна операція.

Через вибухи були пошкоджені десятки житлових будинків, виробничі приміщення, навчальні заклади, дитяча залізниця. Пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру.

За даними міської влади, загальна тривалість повітряних тривог у Харкові була на 40 годин (42%) меншою, ніж у Харківській області.

Агентство Телевидения Новости