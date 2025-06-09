На Харківщині пенсіонер підірвався на вибуховому пристрої: в поліції розповіли подробиці

9 червня до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Мартове Печенізької громади на невстановленому вибуховому пристрої підірвався чоловік.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Працівники поліції встановили, що 79-річний житель міста Харків відпочивав на Печенізькому водосховищі та біля берега наступив на невідомий вибуховий пристрій.

Внаслідок вибуху постраждалий дістав вибухове поранення та травматичну ампутацію верхньої третини гомілки. Його доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Вирішується питання щодо внесення інформації про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Агентство Телевидения Новости